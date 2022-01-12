Путин заявил о преддверии новых вспышек заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о новых вспышках заболеваемости коронавирусом

«Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время», - заявил российский лидер, отметив, что это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в России.

Глава государства также обратил внимание на то, что с коронавирусной инфекцией борется весь мир, напомнив, что в США регистрируют свыше миллиона заболевших в сутки. «Это просто потрясающе. Миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "Омикрон"», - отметил он.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данные о спаде заболеваемости коронавирусом в России «не совсем реалистичны», поскольку снижается охват тестированием, указав на то, что уровень охвата тестированием снизился в 66 российских регионах.

Как писал сайт kp.ru, в центре Гамалеи ожидают, что подъем заболеваемости штаммом «омикрон» в России произойдет в январе-феврале 2022 года.