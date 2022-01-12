Песков заявил, что нет понимания по срокам встречи "нормандской четверки"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках новой встречи в формате "нормандской четверки".

"Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет", - признал официальный представитель Кремля в среду, 12 января 2022 года.

Напомним, в декабре 2021 года лидеры Украины, Германии и Франции провели трехстороннюю встречу, посвященную урегулированию конфликта в Донбассе. По итогам встречи политики заявили о необходимости работать в Нормандском формате.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что "нормандский формат" существует только из-за того, что на нем настаивают Франция и ФРГ, а также благодаря желанию России. Поэтому Киев ищет альтернативу "четверке" и готов к трехсторонним переговорам с участием Москвы и Вашингтона – без Парижа и Берлина.