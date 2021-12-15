Зеленский, Шольц и Макрон заявили о необходимости Нормандского формата Фото: Twitter Владимира Зеленского

Лидеры Украины, Германии и Франции провели трехстороннюю встречу, посвященную урегулированию конфликта в Донбассе. По итогам встречи политики заявили о необходимости работать в Нормандском формате.

«Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска», – сообщается на сайте офиса президента Украины.

Как заявил на встрече Зеленский, Киев не поддается на «провокации на границе и не имеет агрессивных намерений». По его словам, украинская сторона намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем. Также Зеленский поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины «на фоне военной угрозы со стороны России».

«Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что Украина сделает все для «честного и длительного» мира в Донбассе.

Напомним, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что «нормандский формат» необходимо активировать для деэскалации на юго-востоке Украины.