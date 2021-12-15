Зеленский хочет, чтобы США играли «одну из главных ролей» в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров в Брюсселе Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Соединенные Штаты подключились к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» и играли «одну из главных ролей».

По его мнению, «нормандский формат» существует только из-за того, что на нем настаивают Франция и Германия, а также благодаря желанию России. Поэтому Киев ищет альтернативу «четверке».

«Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании. Если нельзя подключиться к «Нормандии», то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия)», - заявил Зеленский на брифинге после переговоров в Брюсселе, который транслировал телеканал «Рада».

Лидер Незалежной добавил, что «работает или не работает «Нормандия», зависит только от результата», а «если бы это зависело только от Украины, она работала бы чаще и результативнее».

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что США «видят свою ключевую роль» в урегулировании конфликта в Донбассе и намерены принимать активное участие в этом вопросе.

К слову, в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом Зеленский заявил, что не согласится с заморозкой конфликта на юго-востоке Украины. Он не исключает, что в стране может быть проведен референдум по Донбассу.