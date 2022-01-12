Кремль: Россия видит агрессивные заявления из США на фоне переговоров по гарантиям безопасности

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние дни Россия видит агрессивные заявления из Соединенных Штатов на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что понятно, зачем это делается.

«То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, ведет ли Запад переговоры с Москвой о гарантиях безопасности с позиции силы.

Напомним, ранее Песков прокомментировал публикации в зарубежных СМИ в преддверие переговоров России и США в Женеве о новых возможных санкциях в отношении Москвы, назвав подобные публикации «информационной артподготовкой». По его словам, такие сообщения не способствовали конструктивной обстановке на переговорах.