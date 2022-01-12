Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 января 2022 11:03

Кремль: Россия видит агрессивные заявления из США на фоне переговоров по гарантиям безопасности

Представитель Кремля отметил на вопрос о том, ведет ли Запад переговоры с Москвой с позиции силы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние дни Россия видит агрессивные заявления из Соединенных Штатов на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что понятно, зачем это делается.

«То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, ведет ли Запад переговоры с Москвой о гарантиях безопасности с позиции силы.

Напомним, ранее Песков прокомментировал публикации в зарубежных СМИ в преддверие переговоров России и США в Женеве о новых возможных санкциях в отношении Москвы, назвав подобные публикации «информационной артподготовкой». По его словам, такие сообщения не способствовали конструктивной обстановке на переговорах.