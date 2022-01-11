Песков назвал публикации о возможных новых санкциях США "информационной артподготовкой"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикации в зарубежных СМИ в преддверие переговоров России и США в Женеве о новых возможных санкциях в отношении Москвы не способствовали конструктивной обстановке на консультациях, однако вряд ли повлияли на российскую делегацию. Такое заявление во вторник, 11 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав подобные публикации «информационной артподготовкой».

Комментируя опубликованные ранее списки новых возможных американских санкций против Москвы, Песков заявил, что в Кремле видели, что как «мантру» американские оппоненты «продолжают публиковать угрозы» о предстоящих ограничениях.

«Я бы сказал, что, наверное, это относится все-таки к категории своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера. Но подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на анонимный источник заявляли, что рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Ранее писали, что в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины Вашингтон может ограничить импорт смартфонов и автозапчастей.