Вице-премьер Грузии заявил о гарантии "четкого решения" по интеграции страны в НАТО

Вопрос вступления Грузии в НАТО пока остается открытым / Фото: kp.ru.

Вице-премьер и глава министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что у государства имеются гарантия "четкого решения" вопроса касательно интеграции в Североатлантический альянс.

"У нас есть гарантия, что в этом году на саммите в Мадриде будет принято четкое решение с точки зрения интеграции Грузии в НАТО", - подчеркнул Залкалиани.

Он выразил уверенность, что по итогам переговоров о гарантиях безопасность с Россией руководство НАТО не изменит позиции в вопросе возможного членства в альянсе Грузии и Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности заявил, что Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Напомним, в декабре 2021 года госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия продвинутся в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать требованиям альянса.