Россия потребовала от США «железобетонных гарантий», что Украина и Грузия не вступят в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия требует от Соединенных Штатов «железобетонных гарантий» того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе.

Как отметил дипломат, позиция Москвы относительно этого вопроса остается прежней: Киев и Тбилиси не должны быть приняты в Североатлантический альянс. Также Рябков заявил, что Россия не отступит от своих требований по гарантиям безопасности, которые не исключают баланса интересов между сторонами.

По словам замглавы МИД РФ, Москва выступает за продолжение диалога. База для договоренностей имеется, подчеркнул он.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Вашингтон не согласен с позицией Москвы относительно ограничений на прием новых стран в НАТО. Как заявила замглавы Госдепа, США «никому не позволят прекратить политику открытых дверей, которая всегда была центральной для альянса».

Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков призвал НАТО отказаться от освоения территорий государств, вступивших в альянс после 1997 года.

Напомним, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Они продолжались около восьми часов.