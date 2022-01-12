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Политика12 января 2022 12:19

Захарова посоветовала Виктории Нуланд оставаться гражданкой США и заниматься проблемами своей страны

Мария Захарова прокомментировала высказывание Нуланд о том, что бы та сделала, если бы стала гражданкой РФ
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Мария Захарова посоветовала Виктории Нуланд обратить внимание на социальные проблемы США.

Мария Захарова посоветовала Виктории Нуланд обратить внимание на социальные проблемы США.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, куда бы та направила усилия, если бы стала гражданкой РФ.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», - заявила Нуланд во вторник 11 января по поводу учений вооруженных сил РФ.

Мария Захарова посоветовала Нуланд оставаться гражданкой США и думать о решении социальных проблем своей страны.

«Проблем невпроворот», - отметила Захарова, говоря о качестве образования, медицинской помощи и дорожного строительства в США.

«О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», - написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД дала Виктории Нуланд совет, где США могли бы изыскать средства на решение обозначенных социальных проблем.

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом», или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру», - посоветовала Захарова.

Ранее Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу. Подробности здесь на kp.ru.