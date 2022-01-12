Захарова посоветовала Виктории Нуланд оставаться гражданкой США и заниматься проблемами своей страны

Мария Захарова посоветовала Виктории Нуланд обратить внимание на социальные проблемы США. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, куда бы та направила усилия, если бы стала гражданкой РФ.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», - заявила Нуланд во вторник 11 января по поводу учений вооруженных сил РФ.

Мария Захарова посоветовала Нуланд оставаться гражданкой США и думать о решении социальных проблем своей страны.

«Проблем невпроворот», - отметила Захарова, говоря о качестве образования, медицинской помощи и дорожного строительства в США.

«О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», - написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД дала Виктории Нуланд совет, где США могли бы изыскать средства на решение обозначенных социальных проблем.

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом», или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру», - посоветовала Захарова.

Ранее Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу. Подробности здесь на kp.ru.