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Политика12 января 2022 12:28

Раймонд Паулс заявил, что Латвия стала "глухой провинцией", потеряв российский рынок

Латвийский композитор назвал свою родину неинтересной для рынков Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Раймонд Паулс

Раймонд Паулс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс назвал свою родину неинтересной как для рынков Европы, так и для стран бывшего Советского Союза, заявив, что, потеряв российский рынок, Латвия стала «глухой провинцией».

«Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», - заявил композитор, высказав сожаление, что Россия оказалась потеряна для Латвии, и также назвав «рынок Востока» ментально более близким своему народу, чем Запад.

Напомним, накануне Государственная Дума России приняла проект заявления «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Латвии». В документе депутаты выступили с осуждением ущемления прав россиян в республике.

Как писал сайт kp.ru, парламентарии считают, что запрет на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний в Латвии нарушает права и свободы наших соотечественников.