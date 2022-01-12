WP: Белый дом поддержал новые санкции против России

WP: Белый дом поддержал новые санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы-демократы США представят в среду, 12 января, новый пакет санкций в отношении России, включая лично российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на попавшие в их распоряжение документы, отмечая, что эти ограничения могут быть введены в случае эскалации вокруг Украины.

Издания со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США заявляет, что Белый дом поддерживает предлагаемые демократами санкции против Москвы.

Согласно данным издания, предлагаемые ограничительные меры могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая российского лидера, а также затронуть банки и систему SWIFT.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон может ввести очередные санкции в отношении Москвы, назвав такие заявления классикой угрозой.