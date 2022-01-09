Захарова назвала классикой угрозы США ввести новые санкции против России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США может ввести очередные санкции против России. По словам дипломата, Москву это не удивляет.

Информация о возможных новых ограничительных мерах ранее была опубликована, в частности, агентством Bloomberg. Издание со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джой Байдена рассматривает вариант введения новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Как отметила Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", Москву не удивить такими угрозами.

"Это же классика <..>. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух", - сказала дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон намерен в случае «нападения» России на Украину внести нашу страну в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников из числа официальных лиц.