Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 января 2022 18:41

Захарова назвала классикой угрозы США ввести новые санкции против России

По словам дипломата, Москву не удивляют такие заявления
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США может ввести очередные санкции против России. По словам дипломата, Москву это не удивляет.

Информация о возможных новых ограничительных мерах ранее была опубликована, в частности, агентством Bloomberg. Издание со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джой Байдена рассматривает вариант введения новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Как отметила Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", Москву не удивить такими угрозами.

"Это же классика <..>. По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух", - сказала дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон намерен в случае «нападения» России на Украину внести нашу страну в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников из числа официальных лиц.