Ученые выяснили, что использование мобильных не увеличивает риск опухоли головного мозга

Были изучены данные почти 900 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые проанализировали связь между использованием мобильных и стационарных беспроводных телефонов и риском развития опухоли головного мозга. Специалисты пришли к выводу, что эти два явления не связаны между собой.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment International. В статье говорится, что эксперты изучили данные почти 900 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет с опухолями головного мозга. Их сравнили с данными 1,9 тысячи человек из контрольной группы из 14 разных стран. Все они заполнили анкету, где рассказали, какими беспроводными устройствами и как долго они пользуются.

"Использование мобильных и беспроводных стационарных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухоли головного мозга", - заявляют ученые по результатам исследования.

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