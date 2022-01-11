Американские ученые нашли у кошек похожую на коронавирус инфекцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Университета Теннесси обнаружили, что в популяции домашних кошек в Соединённых Штатах может циркулировать опасный вирус, схожий с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается в статье на портале bioRxiv, в ходе исследования ученые выяснили, что в 70 процентах случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавирусной инфекции, однако данные образцы брались еще до начала пандемии COVID-19.

Эксперты сообщают, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, что в итоге привело к образованию кросс-реактивных антител. Специалисты допускают, что на сегодняшний день среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.

Напомним, ранее ученые сообщили, что люди могут заразить кошек коронавирусом, а кошки могут заразить других кошек. Такие данные привели американские и японские вирусологи из Висконсинского университета, которые заразили трех кошек человеческим коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Спустя три дня стало понятно, что животное точно инфицировано.