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Здоровье12 января 2022 22:00

Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой

Врач Онищенко: В России реже, чем в Европе, болеют коронавирусом из-за праздников
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой

Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в России, по сравнению с Европой и США, объясняются легкостью течения заболевания.

также по мнению ученого, это связано с тем, что в нашей стране праздники и выходные только закончились, а в европейских странах люди уже вышли на работу уже со 2 января. Об этом Онищенко рассказал РИА Новости.

Ранее Онищенко рассказывал kp.ru, что отличительная черта "омикрона" – высокая контагиозность, то есть заразность. Он более активно и легко передается от одного человека к другому. Например, США, в которых этот штамм уже вовсю ходит, бьют все рекорды по количеству заболевших за один день.

Штамм проявляется быстро, тотально и - легко. У тех, кто болеет "омикроном", гораздо реже возникают осложнения на легких.