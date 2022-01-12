Геннадий Онищенко считает, что готовиться к новой волне коронавируса не означает «срывать резьбу» экономики локдаунами

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, Владимир Путин, выступая на первом в этом году совещании с членами правительства, сказал, что нужно готовиться к новому удару пандемии. Что это может быть за удар и как к нему нужно готовиться?

- Появился новый вариант генетической модификации штамма «Омикрон». Его отличительная черта – высокая контагиозность, то есть заразность. Он более активно и легко передается от одного человека к другому.

Например, США, в которых этот штамм уже вовсю ходит, бьют все рекорды по количеству заболевших за один день.

Штамм проявляется быстро, тотально и - легко. У тех, кто болеет «омикроном», гораздо реже возникают осложнения на легких. Он дислоцируется в верхних дыхательных путях, что проявляется насморками, заложенностью носа и так далее. Летальность ( смертность) значительно ниже, чем у его ранних «собратьев». Молодежь вообще все переносит на ногах.

Готовиться – это не значит покупать замки и закрывать все подряд. Мы уже все это делали. В самом начале пандемии мера была оправданной, потому что не было вакцины, были более тяжелые клинические проявления болезни. Сейчас нужно пересмотреть методологии.

- Видимо, это и имел в виду президент – новые подходы? Какие именно?

- Прежде всего, я думаю, он имел в виду, что нам нужно прививаться. 63 % законченной вакцинации – это мало. У нас есть все основания не увлекаться тотальными закрытиями, запретами, остановками, то есть – разрушением экономики. Давайте не будем срывать резьбу, а внимательно изучим имеющийся у тех же американцев опыт. Они локдауны не объявляют.

Но это не значит, что ничего не надо делать. Нужно обеспечивать людей средствами защиты и проводить пропаганду правильного поведения в условиях пандемии.

Мы разговариваем с людьми в старой логике. То есть - говорим за них. Они у нас безмолвное стадо, а мы разрабатываем меры. А необходимо донести до каждого россиянина, что нужно делать.

Нужно проводить исследования. Нужно иметь репрезентативные фокус-группы, в которых изучать проявления болезни и вакцинации и их последствия.

- Вы говорите о действиях государства и медицины. А что делать отдельному гражданину, как готовиться к новой волне с новым штаммом?

- Я бы посоветовал привиться, внимательно следить за здоровьем близких, детей, вовремя изолировать заболевших. Нормально питаться. Принимать витамины.

Грядет Крещение. Предлагаю тем, у кого все нормально с прививками, просто не забывать о том, что нас ждет иордань.