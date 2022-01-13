Гинцбург рассказал, когда вакцина для подростков "Спутник М" поступит в оборот Фото: Ксения Высотина

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса "Спутник М".

По его словам, поставки ожидается уже на следующей неделе.

- Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину для подростков... Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот, - рассказал Гинцбург РИА Новости.

В ноябре 2021 года Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет включительно.

Во время проведения различных исследований данная вакцина показала высокую безопасность и эффективность в борьбе с ковидом. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V".