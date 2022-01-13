Мишустин поручил разработать дополнительные меры по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса Фото: EAST NEWS

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил координационному совету по борьбе с коронавирусом разработать дополнительные меры против распространения омикрон-штамма коронавируса.

«Члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» на территории России», – сообщается на сайте кабинета министров.

Поручения по дополнительным мерам против коронавируса касаются в частности обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы контактных центров по приему обращений населения и тестирования населения на наличие COVID-19.

До пятницы, 14 января, совет должен оценить готовность медицинских учерждений к развертыванию дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусом и подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей с подтвержденным COVID-19. В то же время Министерству цифрового развития поручено обеспечить готовность единой информационно-справочной службы к значительному росту обращений.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предсказала новый подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма.