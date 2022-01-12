Голикова заявила, что России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в докладе президенту страны Владимиру Путину на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года.

"Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, - подчеркнула Голикова. - Наша задача - предпринять исчерпывающие меры для сдерживания распространения инфекции".

По ее словам, это связано с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", который превосходит предшественников в части заразности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце января - начале февраля текущего года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией "омикрон". Такое заявление во вторник, 11 января, сделал заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов.