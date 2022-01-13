МВД России рассматривает вариант высылки иностранцев из страны за грубые нарушения общественного порядка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иностранцев могут начать высылать из России за грубые административные нарушения, такую возможность сейчас рассматривает Министерство внутренних дел страны.

«Рассматривается вопрос о внесении изменений в КоАП в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение грубых административных правонарушений», – рассказала «Интерфаксу» начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она отметила, что высылать иностранных граждан могут начать в частности за нарушения общественного порядка. Кроме того, ведомство планирует ввести единый электронный документ для иностранцев, который позволит идентифицировать их личность.

Как писал сайт kp.ru, с 29 декабря 2021 в России вступили в силу новые правила для мигрантов, по которым все иностранцы должны фотографироваться и проходить дактилоскопию. Причем зарубежные граждане, приехавшие работать, обязаны сделать это в течение 30 дней с момента въезда.