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Общество30 декабря 2021 13:17

В МВД России разъяснили новые правила медосвидетельствования иностранцев

Они будут обязаны повторно пройти медосвидетельствование в течение 30 дней после истечения сроков действия медицинских документов
Абдулла ШАКИРОВ
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В МВД России разъяснили новые правила медосвидетельствования иностранцев

В МВД России разъяснили новые правила медосвидетельствования иностранцев

Фото: Олег УКЛАДОВ

МВД России объяснило новые правила медицинского освидетельствования иностранных граждан. Они вступили в силу в среду, 29 декабря.

Теперь иностранцы обязаны повторно пройти медосвидетельствование в течение 30 дней с момента истечения сроков действия медицинских документов. Его результаты должны быть предоставлены в органы внутренних дел, сообщается на сайте МВД РФ.

Как говорится в сообщении, Минздрав России решил до 1 марта 2022 уточнить срок, в течение которого медицинские документы будут действительны, а также сроки действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после которого нужно повторно проходить медосвидетельствование. Решение о внесении изменений в приказ принято в связи с обеспокоенностью из-за толкования закона и приказа в части необходимости неоднократного прохождения медицинского освидетельствования, отметили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, в России вступили в силу новые правила для мигрантов, по которым все иностранцы должны фотографироваться и проходить дактилоскопию. Причем зарубежные граждане, приехавшие работать, обязаны сделать это в течение 30 дней с момента въезда.