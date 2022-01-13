Онищенко посоветовал компаниям переводить сотрудников на удаленку

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рекомендовал работодателям переводить сотрудников на удаленную работу в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон".

"Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу, - приводит РИА Новости слова Онищенко. - Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун".

Он также посоветовал компаниям ввести правило о том, что при любых признаках простудных заболеваний, даже без повышения температуры, нельзя появляться на работе.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма коронавируса может заразить около 100 человек. Для этого будет достаточного всего лишь одного чиха.