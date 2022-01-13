Иммунолог Болибок: Носитель "омикрона" может при одном чихании заразить 100 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма коронавируса может заразить около 100 человек. Для этого будет достаточного всего лишь одного чиха.

- До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее, - рассказал эксперт изданию "Москва 24".

Эксперт также добавил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.

Однако, как считает доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию. По его мнению, это связано с его быстрым распространением, но без гибели людей.

Ранее Болибок рассказывал, что только ревакцинация через полгода после первой прививки дает ударную дозу антител против коронавируса. Врач считает, что после первого контакта с инфекцией организм постепенно утрачивает антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок.