Мишустин допустил новые волны коронавируса в России Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

В России сохраняются риски новых волн коронавирусной инфекции, однако ситуация в стране кардинально отличается от той, что была в прошлом году, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в входе Гайдаровского форума.

«Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. Появились вакцины: сначала у нас, потом и в других странах», – сказал премьер-министр.

Как отметил Мишустин, в конце 2021 года доля привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в мире достигла почти 60%, а это несколько миллиардов человек. Вместе с тем, заявил он, вакцинация снизила давление на экономику, хоть и не равномерно. Из-за этого властям пришлось принимать дополнительные программы поддержки населения и бизнеса, добавил глава правительства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мишустин поручил разработать дополнительные меры по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса.