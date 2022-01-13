Рогозин анонсировал пять пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный в 2022 году

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет "Союз", рассказал во время совещания по итогам 2021 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если в прошлом году они были коммерческие, в этом году они будут по линии госкорпорации "Роскосмос", - уточнил Рогозин.

Всего же в текущем году госкорпорация собирается провести примерно 30 пусков ракет. Это больше, чем годом ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин заявил, что в 2025-2026 годах в мире количество пусков ракет возрастет в несколько раз, и Россия будет готова к этому.

По его словам, Россия увеличит число пусков ракет в два-три раза после того, когда начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку. Рогозин также напомнил, что в 2021 году РФ успешно осуществила 25 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.