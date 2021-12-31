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Наука31 декабря 2021 19:46

Рогозин ожидает «пусковой бум» ракет в 2025-2026 годах

оссия увеличит число пусков в два-три раза после вывода многоспутниковой орбитальной группировки, сказал глава Роскосмоса
Абдулла ШАКИРОВ
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Рогозин ожидает «пусковой бум» ракет в 2025-2026 годах

Рогозин ожидает «пусковой бум» ракет в 2025-2026 годах

Фото: REUTERS

В 2025-2026 годах в мире количество пусков ракет возрастет в несколько раз, и Россия будет готова к этому, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все отмечают, и мои европейские коллеги, с которыми я общался, говорят, в 2025-2026 годах будет бум пусковой. Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы», – сказал глава госкорпорации в ходе общения с членами экипажа Международной космической станции.

По его словам, Россия увеличит число пусков ракет в два-три раза после того, когда начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку. Рогозин напомнил, что в этом году РФ успешно осуществила 25 пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.

Как писал сайт Kp.ru, на этой неделе тяжелая ракета «Ангара-А5» стартовала с разгонным блоком «Персей» с космодрома Байконур. Этот запуск стал третьим испытательным пуском ракеты. Старт прошел в штатном режиме.