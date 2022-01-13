Против экс-главы КНБ Казахстана начаты расследования по подозрению в насильственном захвате власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане начаты расследования в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по фактам насильственного захвата власти.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Масимова К.К», – сообщается на сайте КНБ.

Как отмечается в сообщении, по подозрению в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий задержаны бывший начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель экс-председателя КНБ Д. Ергожин.

Как писал сайт kp.ru, бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку после начала массовых беспорядков в стране, был задержан по подозрению в государственной измене.