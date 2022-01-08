Отправленный в отставку глава комитета нацбезопасности Казахстана Масимов задержан за госизмену

Бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов подозревается в госизмене. Фото: EAST NEWS

Бывший глава комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку после начала массовых беспорядков в стране, задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба КНБ казахского правительства.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Максимов вместе с другими подозреваемыми по делу взят под арест. Он будет находиться в СИЗО.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Комитета национальной безопасности страны. Им стал стал Ермек Сагимбаев.

Напомним, Токаев 5 января 2022 года принял отставку правительства. Временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Другие члены правительства республики продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.