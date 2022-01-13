Греф заявил, что «Сбербанк» не планирует поднимать ставки по ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Сбербанк» пока не намерен поднимать ставки по ипотечным кредитам, рассказал председатель правления финансовой организации Герман Греф.

«Пока нет», – заявил он в ходе Гайдаровского форума.

По словам Грефа, с понедельника, 17 января, «Сбербанк» отправляет на удаленную работу 50% своих сотрудников, а все совещания будут проходить в видеоформате. Кроме того, он заверил, что его банк готов к любым санкциям со стороны Соединенных Штатов.

Ранее некоторые банки заявили о повышении ставок по ипотеке. Так, банк ВТБ со вторника, 11 января, повысил ставки до 10,3% для готового и строящегося жилья. В «Сбербанке» минимальные ставки по ипотечным программам составляют 9,3%.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года правительство России распространило действие программы льготной ипотеки на покупку частных домов.