СК опубликовал фото древолаза из Омска, подозреваемого в изнасиловании падчерицы

Следственный комитет опубликовал фото мужчины, который изнасиловал падчерицу, а потом залез на дерево, чтобы спрятаться от полиции. Фото: Следственный комитет.

Следственный комитет опубликовал фото мужчины, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Как сообщалось на kp.ru, в полицию заявила сожительница мужчины. Она рассказала, что тот изнасиловал ее 15-летнюю дочь, пока мать была на работе. Во время совершения преступления мужчина был пьян. 38-летний подозреваемый пытался спрятаться от сотрудников правоохранительных органов, забравшись на березу. Чтобы снять подозреваемого с дерева, привлекали МЧС.

«38-летний мужчина, ранее 8 раз судимый за кражи чужого имущества, задержан. Потерпевшая находится в больнице», - сообщили в Следственном комитете.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила лишить осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних права на условно-досрочное освобождение. Кузнецова предлагает также установить пожизненный надзор за педофилами при помощи браслетов, контролирующих их передвижения.