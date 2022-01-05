Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила исключить УДО для педофилов

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила лишить педофилов права на УДО и ввести за ними пожизненный контроль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ввести пожизненный административный надзор за педофилами предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она предлагает контролировать любое приближение педофилов к детским учреждениям и лишать их доступа к интернету.

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам, школам)», - написала Кузнецова в социальных сетях.

Также Анна Кузнецова предложила ввести пожизненное наказание за подобные преступления и лишить осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних права на условно-досрочное освобождение. Такие заявления она сделала, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.

«Сколько можно тянуть с законом о пожизненном наказании!? Глубокие соболезнования родителям, родственникам погибшей 5-летней девочки в Костроме. Нелюди, совершившие преступление, должны быть наказаны строжайшим образом! Один из задержанных ранее уже был судим за педофилию», - отметила вице-спикер.

Анна Кузнецова отметила также необходимость тщательного анализа причин увеличения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«А ещё надо бы понять, что происходит, почему за 10 лет рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних почти вдвое», - резюмировала она.

Напомним, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка, которая вышла на прогулку. Ее забрали двое неизвестных мужчин. Девочку нашли убитой, правоохранительные органы задержали двоих мужчин, один из которых ранее был судим за педофилию.