В Москве продают кровать фаворитки Николая II за 1,4 миллиона рублей

Владельцы антиквариата оценивают товар в 1,4 миллиона рублей Фото: Скриншот сайта

Необычное объявление появилось в сервисе "Объявления ВКонтакте". В Москве выставили на продажу антикварную кровать фаворитки последнего русского царя Николая II.

"Натуральный массив, уже транспортирована из Германии в Россию при желании покупателя можем отреставрировать", - говорится в описании товара.

Отмечается, что изготовлена из экзотических видов деревьев: в центре спинок – корень ореха, по кругу – шпон пирамида, резная часть по кругу спинок - желтое дерево. Владельцы антиквариата оценивают товар в 1,4 миллиона рублей.

"Любые проверки с вашей стороны за Ваш счёт приветствуются", - добавили авторы.

В сентябре 2021 года житель приграничного с Китаем города Бикин выставил на продажу запечатанную бутылку водки за 1,5 миллиона рублей. По словам автора публикации, бутылка была произведена в 1990 году на Хабаровском ликероводочном заводе.