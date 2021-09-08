Россиянин продает бутылку водки за 1,5 миллиона рублей

Необычное объявление появилось в сервисе "Объявления ВКонтакте".

Необычное объявление появилось в сервисе "Объявления ВКонтакте".

Житель приграничного с Китаем города Бикин выставил на продажу запечатанную бутылку водки за 1,5 миллиона рублей.

"Запечатанная бутылка возможно с водкой.Пшеничная.", - говорится в сообщении к объявлению.

По словам автора публикации, бутылка была произведена в 1990 году на Хабаровском ликероводочном заводе.

Корреспондент kp.ru попытался пообщался с автором объявления, но комментировать, чем обоснована такая высокая стоимость он отказался.

Это не первый случай, когда огненную воду продают так дорого.

В апреле этого года сообщалось о жителе Новосибирска, который продает "раритетную бутылку водки из 90-х". Но тогда цена была намного скромнее - всего 25 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о москвичке, которая продаёт бутылку воды со свадьбы рэпера Моргенштерна за восемь тысяч рублей.