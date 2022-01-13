Мурашко рассказал, когда лучше всего вакцинироваться от коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Николай Галкин/ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Гайдаровского форума рассказал, что заболеваемость коронавирусом в стране последние два месяца находится на спаде, и рекомендовал пройти вакцинацию именно в этот период. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видим, что в течение последних двух месяцев - конец 2021 года и начало 2022 года - темпы заболеваемости снизились, практически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно снизились показатели смертности населения", - уточнил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что лучше всего вакцинироваться от коронавируса в период снижения числа заражений. По его словам, благодаря этому своевременно сформируется иммунитет.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас лучше подготовлена к возможным новым волнам заболеваемости коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что главное действенное средство защиты от болезни - это вакцинация.