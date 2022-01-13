Врач-терапевт предупредила москвичей об опасности из-за резкой смены температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт Ирина Ярцева сообщила, что пациенты с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди входят в группу риска при резких перепадах температур и могут испытывать дискомфорт, головную боль и подъемы давления.

"Такие пациенты могут испытывать определенный дискомфорт, головную боль, сонливость, скачки давления, повышенную утомляемость. Чтобы этого избежать, во-первых, необходимо заботиться о своем здоровье заранее", - пояснила специалист в беседе с изданием Lenta.ru

Ярцева отметила, что что непосредственно в день скачка температур следует быть внимательнее к артериальному давлению и скорректировать дозировку медикаментов.

Напомним, в Москве 13 января резко потеплеет и начнется сильный снег. Утром 13 января на термометрах будет -10...-15 градусов. Затем начнется потепление, связанное с мощным атлантическим циклоном, передает "Российская газета".

Как отмечает телеканал "360", 14 января в столичном регионе ожидаются метель, сильный снег и заносы на дорогах. Предупреждение об этом действует до 21:00 14 января.

Ранее врач-терапевт рассказала, чем можно заразиться от домашних животных. Среди самых распространенных и опасных заболеваний врач выделила бешенство, о котором ежегодно твердят ветеринары, требуя прививать подопечных