Рябков заявил, что Москва не даст возложить на себя ответственность за возможные провокации вокруг Украины

Рябков заявил, что ситуация вокруг Украины должна решаться дипломатическим путем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о недопустимости возложения на Россию ответственности за возможные провокации вокруг Украины. Об этом Рябков сказал в четверг 13 января в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI, трансляция программы доступна здесь.

Рябков отметил, что силовые ведомства предлагают президенту РФ Путину различные варианты на случай эскалации украинского кризиса, но в МИД считают, что эта проблема должна решаться дипломатическим путем.

«Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», - сказал Сергей Рябков.

Также заместитель главы МИД РФ заявил о тотальной антироссийской истерии в американском конгрессе. Подробности здесь на kp.ru.