Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 января 2022 12:16

Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США

Сергей Рябков отметил стремление американского конгресса противодействовать росткам здравого смысла в отношениях США и РФ
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США.

Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США. Об этом Рябков сказал в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI, трансляция программы доступна здесь.

«В Конгрессе просто тотальная антироссийская истерия», - заявил Рябков.

По словам замминистра, члены американского конгресса находятся под давлением эмоций и активно противодействуют малейшим попыткам России и США наладить диалог.

«События последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит», - заявил Рябков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал о попытках Запада утвердить свое доминирование в мире.