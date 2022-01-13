Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США. Об этом Рябков сказал в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI, трансляция программы доступна здесь.

«В Конгрессе просто тотальная антироссийская истерия», - заявил Рябков.

По словам замминистра, члены американского конгресса находятся под давлением эмоций и активно противодействуют малейшим попыткам России и США наладить диалог.

«События последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит», - заявил Рябков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал о попытках Запада утвердить свое доминирование в мире.