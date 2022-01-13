Хуснуллин сообщил, что около трети россиян планируют поменять место жительство в ближайшие 2-3 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около трети жителей России хотят поменять место жительство в ближайшие 2-3 года, сообщил заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин в ходе Гайдаровского форумаю

«Мы, проведя соцопрос, узнали для себя интересную статистику, что 30% населения из опрошенных в течение ближайших 2-3 лет планируют поменять место жительства», – рассказал вице-премьер.

Как отметил Хуснулллин, перед правительством стоит задача сделать жизнь населения комфортной, чему будет способствовать строительство новой социальной инфраструктуры, и развитин транспортной сети. Эти пункты предусмотрены стратегией развития строительной отрасли, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Хуснуллин заявил, что лучше развивать существующие города, чем строить новые. По мнению вице-премьера, это даст меньшую нагрузку на инфраструктуру.