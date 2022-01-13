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Политика13 января 2022 13:40

Владимир Путин и премьер-министр Израиля провели телефонные переговоры

Стороны обсудили актуальные вопросы
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

В четверг, 13 января, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Они обсудили актуальную повестку дня и последние события, среди которых Совет Россия - НАТО по гарантиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проинформировал израильского премьера о российских предложениях Западу по гарантиям безопасности.

"В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили взаимодействие на сирийском направлении и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 9 января, Израиль открыл границы для иностранцев, привитых против коронавируса российской вакциной «Спутник V».