Израиль открыл границы для привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V»

Израиль открыл границы для иностранцев, привитых «Спутником V» Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 9 января, Израиль открыл границы для иностранцев, привитых против коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба израильского МИД.

В сообщении внешнеполитического ведомства еврейского государства уточняется, что 00:01 по местному времени (01:01 мск) 9 января «Израиль открыт для вакцинированных иностранцев без необходимости получать разрешение на въезд».

«Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельство о вакцинации или свидетельство о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и «Спутник V». С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», - говорится в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что список «красных стран» по уровню угрозы коронавируса отменяется, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне израильский Минздрав объявил, что привитые «Спутником V» могут въехать в страну, если у них есть положительный серологический тест на антитела.