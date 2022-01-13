Захарова назвала популистскими заявления Зеленского о готовности к саммиту «Нормандской четверки» Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы готов участвовать в саммите «Нормандской четверки», выглядят популистскими, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит «Нормандской четверки» выглядит просто популистской. Мы неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить и домашнюю работу, и теперь уже работу над ошибками, то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже», – сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, Украина продолжает попытки выставить Россию стороной конфликта в Донбассе, тем самым оправдывая свое бездействие. Она выразила сожаление, что другие участники «Нормандской четверки» – Германия и Франция – поощряют эти действия Киева.

Напомним, на этой неделе украинский лидер заявил, точ Киев готов к необходимым решениям урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в Нормандском формате.