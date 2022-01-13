Международные резервы России достигли 630,6 млрд долларов - это исторический максимум

Объем международных резервов Российской Федерации на 7 января 2022 года составил 630,5 млрд долларов Фото: Евгения ГУСЕВА

Центробанк сообщил, что к концу 2021 года объем международных резервов Российской Федерации достиг исторического максимума. Общая масса средств, представляющих собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, составила 630,6 миллиарда долларов.

Как сообщается в материалах Банка России, международные резервы страны на 31 декабря 2021 года выросли на 0,1 миллиарда долларов и составили 630,6 миллиарда. По данным регулятора, резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Прошлый исторический максимум был зафиксирован 19 ноября 2021 года. Тогда объем международных резервов РФ составлял 626,3 миллиарда долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, с воскресенья, 9 января, Центробанк повысил верхнюю границу единого для страны тарифного коридора обязательного страхования автогражданской ответственности - ОСАГО.

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