Центробанк повысил региональные тарифы ОСАГО

Цены ОСАГО вырастет преимущественно в сельской местности и малых городах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С воскресенья, 9 января, Центробанк повысил верхнюю границу единого для страны тарифного коридора обязательного страхования автогражданской ответственности - ОСАГО. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как пишет издание, регулятор изменил региональные тарифы по всей России, подняв цену ОСАГО преимущественно в сельской местности и малых городах. Верхняя граница тарифов ОСАГО поднялась на 10% и составила 5980 рублей - от этой суммы теперь будет рассчитываться базовый тариф.

Предполагается, что сильнее всего ОСАГО подорожает в Башкирии - на 36%. Во многих других областях страховка станет дороже на 1-4%, а в некоторых случаях даже подешевеет. Например, это произойдет в Екатеринбурге, где ОСАГО станет дешевле на 12%, и в Москве - на 10%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство финансов договорилось с профильными ведомствами об изменениях системы ОСАГО. В законопроект планируется внести два ключевых изменения.