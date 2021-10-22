«Кризис близко»: Зачем Центробанк накопил рекордные резервы

За последние годы Россия заметно нарастила долю золота в международных резервах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия вошла в пятерку самых богатых стран мира. Но не по зарплатам учителей или размерам пенсий. А по объемам золото-валютных резервов. Нашей заначке могут позавидовать две сотни других стран. На счетах ЦБ лежит $620 млрд. И сокращать запасы наши чиновники не собираются. Но на что мы копим? И не пора ли вложить эти деньги в родную экономику?

ОТКЛАДЫВАЕМ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ НЕФТЕДОЛЛАР

Наши финансовые власти чем-то похожи на бедного человека, который вдруг разбогател, но боится все потерять в будущем. Копит-копит, трясется над златом, а счастья и ощущения безопасности все нет. Мы все время ждем следующего кризиса и падения цен на нефть.

- Спрос на углеводороды в ближайшие десятилетия будет снижаться. К началу 2030-х годов наши доходы от продажи нефти и газа могут снизиться. Поэтому нам нужно обеспечить устойчивость бюджетной конструкции, - заявил Антон Силуанов.

Он предложил еще больше увеличить Фонд национального благосостояния. В нем лежит почти $200 млрд, которые входят в состав международных резервов. В ближайшие три года ФНБ вырастет еще на $100 млрд. Может, и больше. Расчет в Минфине делали исходя из цены на нефть в $60 за баррель. А на бирже она сейчас стоит больше $80.

Нашей заначке могут позавидовать две сотни других стран. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Максимум через полтора года будет повышение ставок ФРС США. Это значит, что произойдет неизбежный отток капитала с развивающихся рынков и коррекция на сырьевых рынках. Наши власти должны иметь маневр на этот случай, - считает Михаил Задорнов, еще один бывший министр финансов России, а ныне глава банка «Открытие».

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если посмотреть на статистику, наши резервы выступают в качестве буфера. Их используют, когда дела в экономике плохи. Например, в 2008 году почти половину резервов потратили на поддержку курса рубля. То же самое, но в меньшей степени, произошло в 2014 году после того, как против нас ввели санкции (см. КОНКРЕТНО).

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- В течение последних лет страны с развивающимися экономиками сумели создать надежные запасы капитала. Они создают пространство для маневра. Но если резервы использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно, - заявила на ежегодной встрече в Международном валютном фонде глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Но одно дело — иметь деньги. И совсем другое — с выгодой их использовать. Центробанк нашей заначкой управляет относительно неплохо. К примеру, очень удачно несколько лет назад стал избавляться от гособлигаций США. Освободившиеся деньги ЦБ переложил в золото, евро и юани. Они выросли в цене сильнее, чем американская валюта. В долларовом эквиваленте наши резервы увеличились.

- За последние годы Россия заметно нарастила долю золота в международных резервах – с 7,8% в 2014 году до 23,3% по итогам 2020-го, - подсчитали недавно в Счетной палате.

За это время стоимость золота выросла в полтора раза — с $1200 до $1800 за тройскую унцию. За счет этого маневра наша заначка прилично выросла.

МОЖЕТ, СТОИЛО БЫ РИСКНУТЬ?

В России пока придерживаются консервативной стратегии. Для нас главное - сохранить, а не заработать. Но когда смотришь на то, как растут заначки других стран, зависть берет свое. К примеру, наш Фонд национального благосостояния (как часть золото-валютных резервов) за 2020 год заработал всего 1,6% годовых в долларах, а норвежский Фонд будущих поколений - 10,9%. И все потому, что норвежцы вкладывают 70% средств в более рискованные финансовые инструменты.

- Норвежский фонд инвестирует по всему миру. Вы можете заметить его среди крупнейших акционеров практически любой известной компании: они владеют долями Apple (1%), Microsoft (1%), Nestle (2,5%) и еще в более чем 9000 компаний в 70 странах мира. Они вложили деньги даже в акции российских компаний и гособлигации ($4 и $2,5 млрд соответственно), - говорит Александр Елисеев, частный инвестор и популярный финансовый блогер.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще более умопомрачительные цифры за 2019 год. Тогда норвежцы заработали почти 20% годовых. Неужели мы так не можем? Что нам мешает? Как объяснили kp.ru в Плехановском университете, в России и Норвегии принципиально разный подход к использованию заначки. Там это запасы на будущее, а в России - подушка безопасности. Мол, наши власти осторожничают по нескольким причинам.

Во-первых, если упадут и акции, и цена на нефть, то мы окажемся и без доходов, и без заначки. Во-вторых, мешают геополитические риски. Мало ли что произойдет с нашими резервами в случае обострения конфликта со странами Запада?! В-третьих, мы не хотим вкладывать в чужую экономику, а хотим развивать свою.

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