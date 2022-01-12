Новый глава мининформа Казахстана Умаров ответил на заявление Примакова

Глава Россотрудничества Евгений Примаков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров ответил на заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова. Тот ранее заявил, что агентство не будет работать с новым казахстанским министром из-за якобы русофобских взглядов Умарова.

Как сообщил новый министр в Facebook, на всех прошлых должностях он старался вести плодотворную работу с партнерами из России и других стран. Кроме того, подчеркнул Умаров, он ценит поддержку российской стороны Казахстану в текущей ситуации.

"Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. [...] Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями", - написал Умаров.

Министр отметил, что на новой должности планирует создать хорошую синергию с российскими и другими медиа для "обмена полезным опытом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом в среду 12 января заявил глава ведомства Евгений Примаков. Примаков объяснил такое решение якобы русофобской риторикой Умарова.