Бастрыкин предложил ввести ответственность для блогеров за публикации наравне со СМИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что популярные интернет-блогеры должны нести такую же ответственность за материалы, которыми делятся, какую несут средства массовой информации. По его словам, зачастую действия авторов популярных информационных площадок в интернете мешают следствию.

Как отметил Бастрыкин в интервью "Российской газете", в некоторых случаях блогеры подают информацию однобоко или даже недостоверно, спекулируют на некоторых вопросах. Все это негативно отражается на процессе расследования тех или иных дел.

"В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации", - заявил Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета считает, что блогеры в таком случае должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с призывом усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. По словам главы ведомства, нужны дополнительные меры для защиты населения страны от угроз из сети.