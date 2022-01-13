Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на экстремизм и терроризм

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с призывом усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, нужны дополнительные меры для защиты населения страны от угроз из сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин заявил, что ограничивать доступ к ресурсам, которые содержат потенциально опасную для детей информацию, можно и нужно.

Руководитель СКР также ответил критикам, которые призывали его "не лезть в сферу интернета". По его словам, возглавляемое им ведомство расследует преступления, в том числе, совершенные подростками. И одна из функций СКР – выяснение причин и условий, которые способствовали совершению преступления.

Александр Бастрыкин также выразил мнение, что нападения на учебные заведения связаны с деструктивным влиянием интернета и предложил ограничить молодежь от опасной информации.