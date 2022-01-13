Боррель заявил, что ЕС и Еврокомиссия не имеют права запретить «Северный поток-2»

Жозеп Боррель заявил, что ни ЕС, ни Еврокомиссия не вправе запретить "Северный поток-2". Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг 13 января сделал заявление по поводу «Северного потока-2». Боррель отметил, что «Северный поток-2» является частным проектом, поэтому Еврокомиссия и ЕС не имеют право запретить его, если строительство соответствует европейским нормам.

«Северный поток – 2» закончен и ждет утверждения регуляторов - немецкого и европейского, - которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами», - сказал Боррель.

В то же время Боррель отметил, что «невозможно представить», что «Северный поток-2» будет запущен в случае эскалации военной ситуации на Украине.

«Но если все пойдет хорошо, будет деэскалация и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов», - цитирует Жозепа Борреля ТАСС.

Заявление Борреля прозвучало на фоне разговоров о новых санкциях США против России.

Как ранее сообщалось на kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров в четверг 13 января назвал «нервным срывом» заявление США о возможных санкциях в отношении РФ.