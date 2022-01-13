Лавров назвал «нервным срывом» заявление США о возможных санкциях

Серегей Лавров назвал заявление США о возможных санкциях против России "нервным срывом". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал законопроект американских сенаторов, в котором предусмотрены новые санкции против России в случае «нападения на Украину». Лавров заявил, что это можно назвать следствием «нервного срыва» у сенаторов. Об этом он сказал в четверг 13 января в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», - сказал Лавров.

Глава российского МИД заявил, что американским политикам не делают чести подобные шаги, в частности, предложение «вводить санкции независимо от того, будет нападение так называемое на Украину или не будет, просто за то, что не убираем войска со своей территории».

Лавров подчеркнул, что Россия будет реагировать на новые санкции в зависимости от того, как будет развиваться ситуация вследствие действий Вашингтона и его союзников на Западе. Санкционные угрозы в отношении Москвы со стороны США министр назвал «аррогантными и абсурдными», отметив, что США практически утратили культуру дипломатии и культуру компромиссов. Также Лавров заявил, что Россия не собирается использовать на мировой арене методы санкционного давления для достижения своих целей.

«Мы хотим вернуть все к переговорным методам решения проблем», - подчеркнул Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о тотальной антироссийской истерии в конгрессе США.