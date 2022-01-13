Лукашевич заявил, что ОБСЕ не дал России адекватного ответа на предложения по безопасности

Постпред России при ОБСЕ заявил, что организация не дала Москве адекватного ответа на предложения по безопасности. Фото: SMM OSCE Facebook.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва не получила адекватного ответа на свои предложения по безопасности на заседании постоянного совета этой организации. Такое заявление Лукашевич сделал в четверг 13 января.

«Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы, к сожалению, не услышали от наших партнеров. Все вращалось вокруг их озабоченностей и якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий. Они по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности», - цитирует Лукашевича ТАСС.

При этом Александр Лукашевич отметил, что Москва не ставит Западу ультиматум, но предлагает поиск компромисса.

«Такая ситуация уже подводит к тому, что хороводов водить мы уже не будем. Ждем реакции от наших партнеров достаточно в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы», - резюмировал постпред РФ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности с США после переговоров, которые прошли во вторник 11 января в Женеве.